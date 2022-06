21 giugno 2022 23:05

Rolling Stones in concerto a Milano, fan in delirio

"Ci siamo, si aspettano un grande show". Così Ronnie Wood, arrivando in auto a San Siro tra due ali di fan in delirio, dà il via sui social alla serata dei Rolling Stones a Milano. Una serata attesa come una vera e propria festa di liberazione dal Covid e dalla chiusura degli ultimi due anni e mezzo, soprattutto dalle 57mila persone che sono riuscite ad accaparrarsi un biglietto per un concerto storico. Quello dello stadio Meazza è tra le altre cose il primo per Mick Jagger e compagni senza il batterista Charlie Watts, scomparso nell'agosto 2021. Ai membri storici si affianca, alla batteria, la new entry Steve Jordan. Lo spettacolo, attesissimo e unico in Italia, è una tappa del tour che celebra i 60 anni di carriera della band.