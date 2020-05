Clint Eastwood compie 90 anni: le sue battute che hanno fatto la storia del cinema

Buon compleanno Clint Eastwood: l'attore e regista compie oggi 90 anni. Icona di generi intramontabili come gli spaghetti western e il poliziesco.

Eastwood ha conosciuto la fama con "Gli uomini della prateria" ed è stato consacrato al successo grazie all'incontro con il maestro Sergio Leone con la trilogia del dollaro: "Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto e il cattivo".

Attore, regista e produttore, Clint Eastwood dopo aver vestito i panni del pistolero negli Anni Sessanta, nel decennio seguente è stato nel segno de "L'Ispettore Callaghan", mastino in divisa di San Francisco che risolve i casi con i suoi metodi fuori dagli schemi. Nella seconda parte della sua carriera ha avuto successo anche come regista per film di grande successo come "Million Dollar Baby" e "American Sniper"