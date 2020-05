Addio a Richard Herd, veterano delle serie tv Usa: più di 70 ruoli da "Visitors" a "CSI Miami"

E' morto a 87 anni Richard Herd , attore americano popolare per aver partecipato a moltissime serie tv di grande successo. Tra i protagonisti di " V - Visitors ", " TJ Hooker " e " Seinfeld ", Herd partecipò anche ad altri titoli famosissimi come " M.A.S.H. ", " Dallas ", " Dinasty ", " Star Trek: The Next Generation ", fino ai più recenti " The OC ", " Desperate Housewives " e " CSI Miami ". Da tempo lottava con un cancro.

Nato a Boston il 26 settembre del 1932, Richard Herd è stato uno dei volti più noti per il pubblico americano e non solo. Uno di quegli attori che pur non avendo mai avuto un ruolo da protagonista è diventato familiare partecipando a innumerevoli produzioni, tutte di grande notorietà.

Figlio di un macchinista ferroviario, Herd debutta al cinema nel 1970, con "Ercole a New York". Sul grande schermo partecipa a film importanti come "Tutti gli uomini del presidente", "Sindrome cinese" e "Fist", ma è con la televisione che l'attore trova la sua dimensione come caratterista. Il primo ruolo è del 1975, in "Kojak". Ne seguono nei 40 anni successivi quasi 70, tutti in serie importanti. In Italia viene ricordato come il comandante supremo in "V - Visitors", miniserie di fantascienza che nei primi anni 80 fece molto parlare di sé, ma è stato anche il capitano Sheridan in "Tj Hooker", poliziesco che è stato replicato per anni dalle reti Mediaset.

E poi ancora "Starsky & Hutch", "Dallas", "Dinasty", "Falcon Crest", "Ralph Supermaxieroe", "A Team", "Supercar"... impossibile elencarle tutte. Negli anni 90 Herd ha rivestisto un altro ruolo ricorrente in "Seinfeld", sit com che in Italia è stata apprezzata da un pubblico di ristretto ma che negli Usa è stata una delle più importanti del decennio.

Negli ultimi anni aveva diluito le sue partecipazioni. Le ultime a serie tv risalivano al 2012/2015, con ruoli in "CSI Miami", Rizzoli & Isles" e "Star Trek: Renegades", mentre i suoi ultimi lavori sono stati per il cinema, con "Scappa - Get Out" nel 2017 e "Il corriere - The Mule", film di Clint Eastwood del 2018.

