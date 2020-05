E' morto Fred Willard, protagonista di "Beautiful" e "Modern Family"

"Mio padre è morto in pace la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici tutti fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto. Ci mancherà per sempre". Con queste parole Hope, la figlia di Fred Willard , annuncia la morte del padre. L'attore e umorista aveva vestito i panni di John Forrester in " Beautiful " e aveva recitato in " Modern Family " dove era Frank, padre del protagonista Phil Dunphy.

LEGGI ANCHE >

"Modern Family" dice addio ai fan: la serie chiude con un party di fine riprese super sexy

In "Beautiful" Fred ha interpretato il fratello di Eric Foster e padre di Ivy per un anno, dal 2014 al 2015, e subito dopo ha lasciato la soap.

In passato, tra il 2003 e il 2005, per il suo ruolo in "Tutti amano Raymond" ha ricevuto per ben tre volte la candidatura per il premio Emmy al miglior attore guest star in una serie commedia. Nel 2010, invece, è stato candidato nuovamente al premio grazie al ruolo nella serie "Modern Family". Tra cinema e tv durante la sua lunga carriera ha preso parte a più di 300 opere.

TI POTREBBE INTERESSARE: