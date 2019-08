Da "Beautiful" ai palchetti di paese: Ronn Moss ha cambiato vita

Addio soap opera... per il momento. Ronn Moss, il bel Ridge di "Beautiful" , 67 anni, è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l'Italia con il suo tour... spunta un nuovo progetto cinematografico.

Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano "Baby Come Back" che divenne una vera e propria hit. E adesso, come mostrano gli scatti e i video social condivisi sul suo profilo Instagram, l'attore e musicista è tornato ad esibirsi e a cantare. Da qualche settimana è in Italia, Paese che ama e che lo ama, per un vero e proprio tour “USA meets Italy”. Tra i brani che esegue sul palco con la sua band grandi classici come “Hotel California” degli Eagles, ma anche successi italiani come “Quando, quando, quando” e “Nel blu dipinto del blu”.

Ecco dove andare a sentirlo: 13 agosto – La Capannina Club – Forte dei Marmi 1 settembre – Palazzo dei Teatini – Lecce 7 settembre – Festa Patronale Gonzaga – Mantova



In una delle ultima tappe del suo tour Moss ha avuto modo di visitare la Puglia e di innamorarsene, In un video condiviso su Instagram l'attore rivela così un progetto che ha in mente: “Ci siamo innamorati dello stile romantico della Puglia e della sua cultura, amiamo il cibo e lo stile di vita che c'è qui ed è anche questa la ragione per cui sto sviluppando una commedia romantica che vorrei girare proprio in questa bellissima regione..:”