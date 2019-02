Ronn Moss a “Pomeriggio Cinque”: "Mi ero dimenticato come si bacia"

Ronn Moss è stato uno dei grandi ospiti della puntata di "Pomeriggio Cinque", in onda martedì 12 febbraio. L'attore che ha interpretato Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful" per più di 6400 episodi è anche un cantante che ha riscosso grande successo già negli anni Ottanta. Nella trasmissione di Canale 5, Ronn ha sorpreso Barbara d'Urso baciandola sulla bocca tra lo stupore generale e gli applausi del pubblico presente in studio.



"Ho baciato tantissime donne in oltre venticinque anni di carriera. Ho baciato così tante volte come attore, che mi ero dimenticato di come si bacia per davvero" commenta a "Pomeriggio Cinque". Poi un'altra sorpresa per tutti i presenti: con la sua chitarra Ronn ha intonato uno dei più grandi successi della canzone italiana, "Un'Avventura" di Lucio Battisti. Poi, alla fine di una performance molto apprezzata dalla platea, ha regalato il plettro a Barbara d'Urso.