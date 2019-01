Tutto è nato per gioco. Una sfida tra amici, che per Maurizio Cambi dall'estate 2018 si è trasformata in un lavoro. Il 68enne di Follonica, infatti, ha raccontato a " Pomeriggio Cinque " la sua nuova occupazione. Ovvero il gigolò . Con delle regole ben precise: "Faccio selezione sull'età perché le donne fino ai 35 anni mi piacciono tutte, dai 35 anni in poi sono io a decidere se accettarle o meno. Tu Barbara sei una eccezione".

L'uomo si definisce un "esperto del punto G" e nel suo biglietto da visita scrive: "Sono bello e affascinante. Con me, per la mia esperienza nella scoperta del punto G, potrai conoscere un piacere estremo e coinvolgente. Lasciati andare, scopri il fascino del proibito. Dai 18 ai 35 anni il primo incontro è gratuito, non è previsto rapporto sessuale".

Incalzato dall'opinionista Lucia Bramieri sottolinea: "Bisogna parlar col cuore, ad esempio con una come te (riferendosi alla Bramieri, ndr) non uscirei mai, Barbara invece non la farei pagare. Mi comporterei in modo diverso, dipende dalle situazioni".