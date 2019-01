Barbara D’Urso in versione Dottoressa Giò al San Pietro di Roma

Piccola chicca per i telespettatori di “Pomeriggio Cinque”. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha mostrato al pubblico un video in cui, vestita da dottoressa, segue una nascita in una sala parto dell’ospedale San Pietro di Roma, la struttura dove ha svolto il training per arrivare preparata alle riprese della nuova stagione della “Dottoressa Giò”.



Con tanto di camice verde, mascherina e cuffia, si vede la popolare conduttrice sterilizzarsi le mani e poi entrare nella sala per seguire il parto e uscirne soddisfatta dicendo in camera: “È nato, è nato, ne è nato un altro”. Un tirocinio che ha dato i suoi frutti, visto lo share delle prime puntate della serie.