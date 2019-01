Stefano Sala si difende: “Tutte le coppie si lasciano, io e Dasha lo abbiamo fatto con dignità”

Stefano Sala non ci sta. Il bel modello, al centro dei gossip dopo aver lasciato la ex fidanzata (e anche collega) ucraina Dasha Dereviankina, si difende dalle accuse sia della stessa ragazza, che poco tempo fa aveva detto di essere stata “umiliata” dai comportamenti di Stefano durante il Grande Fratello VIP, sia da quelli degli ospiti di “Pomeriggio Cinque”.



“Non mi aspettavo di provare qualcosa così presto per Benedetta però è successo, e comunque tutte le coppie si lasciano, non abbiamo figli e non siamo sposati. Forse meglio adesso che dopo. Io credo che tra me e Dasha sia finita con dignità”. Al centro delle polemiche ovviamente le effusioni all’interno della Casa più spiata d’Italia, in cui Stefano e Benedetta Mazza non hanno fatto nulla per nascondere la loro attrazione.



La bionda parmense però difende anche Dasha: “Ho sentito la sua intervista: mi è sembrata una ragazza molto dolce, è ovvio che mi dispiaccia per lei, ma nessuno di noi si aspettava che potesse nascere questa cosa”.