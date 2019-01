Dasha Dereviankina: “Stefano mi ha tradito con Benedetta, da lì tutto è cambiato”

“Non è una pausa, non torneremo più insieme”. Parole forti quelle di Dasha Dereviankina, la top model ucraina che da più di un anno aveva una relazione con Stefano Sala. Aveva. Sì perché nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembra proprio che Benedetta Mazza abbia fatto breccia nel suo cuore.



Un rapporto, quello fra i due, che Dasha non ha apprezzato. A “Pomeriggio Cinque” la modella parla per la prima volta della loro rottura: “L’ho visto tradirmi in diretta, ho smesso di guardare il programma ma da quel momento ho capito che tutto era cambiato. Non era più lui”.