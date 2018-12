Gf Vip: Stefano Sala ci riprova con Dasha e Benedetta spolvera cartoline hot

Continua anche a telecamere spente il triangolo del " Grande Fratello Vip ". Stefano Sala nella Casa si era avvicinato molto a Benedetta , ma aveva sempre detto di voler chiarire le cose con la (ex?) fidanzata Dasha . I due sono stati avvistati insieme in montagna e pare ci siano lavori in corso per risolvere i problemi di coppia. La modella bionda però non sta a guardare e via Instagram rispolvera cartoline hot. Saranno indirizzate a Stefano?

Sala ha trascorso un po' di tempo con la figlia Sofia sulle piste da sci di Madesimo. Dasha ha raggiunto ad alta quota l'ex gieffino e il gossip si è subito scatenato. Il diretto interessato, però, sui social ha chiarito la situazione: "Dasha è qui da un paio di giorni per capire davvero cosa vogliamo fare della nostra vita. Se non vogliamo far sapere nulla è perché in questo momento non abbiamo niente da dire, solo risolvere le cose tra di noi. Se volessi nascondermi non girerei in posti pubblici e affollati come un centro sciistico. Quando la situazione sarà chiara sarò ben felice di informarvi su nuovi sviluppi".



Ma Benedetta, sedotta e abbandonata dopo il reality, non sta certo a guardare. Via Instagram ha infatti rispolverato uno scatto in bikini, che contiene a fatica le sue forme generose, e ha condiviso selfie bollenti fasciata in un costume da bagno rosso fuoco. Stefano abbandonerà Dasha e i monti per andare con la sua Benny in riva al mare?