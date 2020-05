Rete 4 festeggia i 90 anni di Clint Eastwood con una serata a tema

Nell'attesa del 90esimo compleanno di Clint Eastwood (il 31 maggio), Rete 4 dedica una serata alla leggenda di Hollywood con la prima visione tv del suo film da regista: " Ore 15:17 - Attacco al treno ”, in onda mercoledì 27 maggio in prima serata. La pellicola è ispirata ad un fatto realmente accaduto: lo sventato attacco terroristico del 21 agosto 2015, sul treno Thalys diretto a Parigi.

"Ore 15:17 - Attacco al treno" ha smosso le coscienze degli addetti ai lavori e non solo, per la scelta inusuale e coraggiosa del regista di chiedere ai militari che compirono l'operazione (Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone) di interpretare loro stessi sul grande schermo. I tre giovani si sono ritrovati, dunque, in prima linea nella finzione cinematografica come nella realtà.

Icona degli spaghetti western e del poliziesco- Attore, regista e produttore; Eastwood ha conosciuto la fama con "Gli uomini della prateria" ed è stato consacrato al successo grazie al maestro Sergio Leone con la trilogia del dollaro: "Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto e il cattivo". Dopo aver vestito i panni del pistolero negli Anni Sessanta, il decennio successivo è stato nel segno de "L'Ispettore Callaghan", mastino in divisa di San Francisco che risolve i casi con i suoi metodi fuori dagli schemi.

Clint Eastwood, una vita tra pistole e Oscar IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Regista da Oscar - Al genere western, però, Eastwood è rimasto legato a doppia mandata. Ne è stata dimostrazione la realizzazione de "Gli Spietati" (1992) che lo ha visto muoversi dietro e davanti la macchina di presa con maestria e gli ha fatto piovere addosso ben nove nomination agli Oscar. Di statuette nel 1993 ne portò a casa due: miglior film e miglior regia, mentre altre due sono arrivate nel 2004 per "Million Dollar Baby" (miglior film e regia). A queste si aggiunge anche l'Oscar alla memoria Irving G. Thalberg nel 1995, assegnato ai produttori creativi.

Ti potrebbe interessare: