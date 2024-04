Inchiesta Torino, Raffaele Gallo (Pd) ritira la sua candidatura

Raffaelle Gallo, capogruppo regionale del Pd in Piemonte, non coinvolto a nessun titolo nell'indagine Echidna, che sfiora però per alcuni elementi il padre Salvatore, ritira la propria candidatura.

"A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito democratico, ritiro la mia candidatura per le elezioni di giugno. Prima di essere un uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito", afferma in una nota. Inoltre il capogruppo annuncia che si dimette anche dal suo incarico in consiglio regionale.