Conte a Schlein: "Se vuole un Pd libero da cacicchi e capibastone, sono dalla sua parte"

La proposta di Conte al Pd per le primarie

"Sono sereno, ma preoccupato per la situazione generale. Bisogna mantenersi ancor di più lucidi visto che la situazione è complicata", prosegue il leader del Movimento 5 Stelle. Conte spiega poi anche di aver chiesto di cambiare le regole delle primarie con una pre-registrazione dei votanti, per avere più certezze sulla loro identità, ma il Pd avrebbe detto di no.