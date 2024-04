Caos Bari, Conte: "Non ci sono le condizioni per fare le primarie"

In vista delle primarie del centrosinistra a Bari, in programma domenica, Giuseppe Conte frena e afferma che non ci sono le condizioni per svolgere le consultazioni in cui si dovrebbe scegliere il candidato sindaco.

"Alla prima inchiesta giudiziaria - spiega, riferendosi al caso legato al rischio scioglimento del Consiglio comunale per mafia - se ne aggiunge una seconda, l'inquinamento del voto, cosa che noi stiamo denunciando da tempo. Per il Movimento 5 stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie". Fonti del Nazareno replicano: "Il Pd non accetta lezioni di moralità".