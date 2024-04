Primarie Bari, Schlein: "Spaccatura creata dal M5s ma pronti a lavorare per l'unità"

"Siamo pronti a sostenerti - ha detto rivolgendosi al candidato Vito Leccese - anche se vorrai tentare ancora la strada dell'unità per aggiustare la spaccatura che hanno creato", ha sottolineato riferendosi al Movimento 5 stelle. "Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per l'unità, per costruire l'alternativa a questa destra. È più facile distruggere che costruire, ma se non costruiamo adesso ci troveremo poi a costruire su macerie".

"Non mi scompongo mai per gli attacchi a me ma non tollero gli attacchi che arrivano questa nostra comunità", ha aggiunto Schlein.

"A differenza di altri mantengo la parola" "Sono qui con voi - ha detto intervenendo a Bari alla manifestazione per Vito Leccese - perché a differenza di altri mantengo la parola data. E mi dispiace per la decisione presa da Giuseppe Conte, unilateralmente, perché così aiutano la destra. Forse chi ha iniziato a far politica direttamente da palazzo Chigi non ha dimestichezza con il lavoro e lo sforzo collettivo della comunità, ma si deve avere rispetto, e far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla a chi si stava preparando per queste primarie. Non è accettabile. Così come non accetto il pregiudizio che chi abita a Bari Vecchia non possa esprimere un voto libero".