Primarie Pd, Zingaretti: "Renziani non mi votano? Errore, bisogna cambiare"

"Abbiamo portato l'Italia fuori da una crisi drammatica, e questo governo non ce la sta facendo. Ma abbiamo parlato poco alla crescita delle disuguaglianze. Per ricostruire la fiducia non dobbiamo abiurare e rinnegare, ma far capire che le cose che dicono le persone arrivano alle nostre orecchie".



Genitori Renzi, "Matteo non c'entra nulla" - Zingaretti ha poi parlato anche della vicenda giudiziaria dei genitori di Renzi. ""Spero e penso che la vicenda Renzi non influirà sul Pd, credo che la magistratura debba fare il suo corso, indagare e accertare la verità, ma va detto che Matteo Renzi non c'entra assolutamente nulla, sono problemi di una azienda di famiglia ed è un'accusa a un uomo che faceva l'imprenditore ed è giusto che si indaghi, ma io ricordo che fino a prova contraria l'accusa non è mai una condanna ed è giusto che la giustizia sia libera di indagare e portare avanti i processi". "Ci si difende nei processi e non dai processi", ha ricordato sottolineando però che chi passa il travaglio di un processo lo deve fare con dignità e non devastato.