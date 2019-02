Pd, l'audio di Richetti contro il segretario: "Martina può andare a ca...re!". Poi la pace, ma la Boschi: "Voterò Giachetti"

21 febbraio 2019 17:41 Pd, lʼaudio di Richetti contro il segretario: "Martina può andare a ca...re!". Poi la pace, ma la Boschi: "Voterò Giachetti" Caos nel partito, poi il braccio destro del segretario ritratta: "Insieme con ancora più convinzione"

In un messaggio audio inviato ai suoi fedelissimi, Matteo Richetti si è sfogato, ma il commento finale al suo fine ragionamento politico gli è come sfuggito di bocca: "Martina può andare a ca... re domani!". Non è un momento sereno per il Partito Democratico che il 3 marzo deciderà le sue sorti alle sofferte primarie. I domicilari ai genitori di Matteo Renzi restano un imbarazzo difficicile da mandare giù e i nervi sono comprensibilmente scoperti, ma c'è di più. L'insoddisfazione dilaga anche per la composizione delle liste per l'assemblea nazionale. Troppi i nomi della vecchia guardia ancora con un posto di riguardo è la critica di Richetti. Che ha registrato il suo malcontento nel messaggio.

L'audio di Richetti scatena il puriferio: "Ci sono territori in cui siamo stati letteralmente ignorati, umiliati, cancellati". Amarissima la conclusione: "Martina può andare a c… domattina, ha voluto preferire i Lotti, i De Luca e compagnia, non vedrà una parola di sostegno da parte mia". Per un momento sembra che il suo appoggio al "renzianissimo" segretario uscente tramonti. Martina, oltre a dover consolare Matteo Renzi, si ritrova a fare i conti con l'altro Matteo, Matteo Richetti, che, a pochi giorni dal voto, sembra voltargli le spalle, ma passa qualche ora e la crisi di nervi rientra.

Richetti affida alla sua pagina Facebook una lunga spiegazione con scuse malcelate da analisi dell'attualità e scrive: "Il problema più serio che abbiamo non è il file audio, ma che in un Paese sull'orlo di una nuova crisi economica e sociale, la democrazia che traballa e l'Europa che ci guarda come i prossimi naufraghi della globalizzazione, la notizia sia un mio file audio. Un file, nel quale, in maniera molto arrabbiata, dico esattamente ciò che dico pubblicamente". E conclude: "Le persone serie, e mi ritengo tale, onorano i loro impegni e si battono fino alla fine. Sarò al fianco di Maurizio Martina con ancora più convinzione".

Pace fatta tra i due?