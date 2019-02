6 febbraio 2019 18:05 Primarie, manifesto di Nicola Zingaretti: è giallo sul logo del Pd Nelle prime immagini di presentazione della sua candidatura non era mai menzionato il Partito Democratico. Dopo le polemiche riappare sul volantino

“Nicola Zingaretti per cambiare”, così si legge in uno dei manifesti della campagna elettorale del governatore del Lazio per le primarie del Partito Democratico. Sul volantino compare una sua foto sorridente, la scritta “Piazza grande”, e il riferimento al sito piazzaweb.social, da dove poter scaricare tutte le informazioni sulla sua candidatura. C’è un dettaglio che però manca: il logo del Pd.

Anche i colori scelti da Zingaretti non hanno niente a che vedere con le classiche grafiche del Partito Democratico. Scritte rosse su sfondo giallo al posto del tricolore. Nel retro del volantino, inoltre, si legge "Partecipiamo alle primarie per l'Italia". Ancora una volta, però, non si menziona il Partito Democratico. Guardando nei profili social del candidato alla segreteria del Pd sono presenti molte immagini con sopra gli slogan della campagna elettorale; in nessuna però compare il logo del suo partito.