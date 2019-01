Raggi: "Regione vuole aprire discarica a Roma? E' gravissimo"

"Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta chiede la riapertura di una discarica, è gravissimo. In questa Aula siamo chiamati a difendere Roma". Lo ha detto la sindaca Raggi, definendo la mozione contro l'impianto presentata dal M5s "un atto di urgenza". Il governatore Zingaretti ha replicato: "Se il Campidoglio non vuole il nuovo sito, lavorasse per evitarlo".