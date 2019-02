Pd: Zingaretti, Martina e Giachetti candidati ufficiali alle primarie| Sul tavolo i "nemici" Salvini e M5s

"Il mio Pd si batte per l'abrogazione della legge Bossi-Fini che ha creato migliaia di irregolari e il decreto Salvini che sta facendo altrettanto", entra subito nel vivo Maurizio Martina, durante la Convenzione nazionale del partito a Roma. Lui, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti sono i candidati ufficiali che parteciperanno alle primarie del 3 marzo. E tutti hanno messo in chiaro il loto obiettivo: "combattere" la Lega e non allearsi con il M5s.

"Mi sono stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza con il M5S - tuona Nicola Zingaretti - io li ho sconfitti due volte, quindi imparasse a sconfiggerli chi mi accusa. Ma non prendiamoci in giro: se l'elettorato della Lega è un blocco unito dall'odio, c'è quello dei 5Stelle che è un coacervo di contraddizioni, di spinte diverse di tutto e il contrario di tutto, di tantissimi che erano nostri elettori e noi non possiamo non porci il problema di riconquistarli. Basta con la caricature tra di noi".