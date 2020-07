Volkswagen Touareg R Hybrid e Touareg V8 TDI

Compie 18 anni Volkswagen Touareg , ma se pensate che il grande Suv abbia varcato la soglia della maturità, beh allora non scorrete fino in fondo lʼelenco delle motorizzazioni e degli allestimenti. Perché tra la V8 TDI già a listino e la R Hybrid in arrivo cʼè di che divertirsi con euforia!

Iniziamo con la Volkswagen Touareg V8 TDI, che si picca di essere il Suv a gasolio più potente del mondo. In effetti performance e abilità tecniche sono da primadonna del deserto, in omaggio al nome, basti pensare che con la sua trazione integrale 4Motion è in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate di peso! Le straordinarie prestazioni di questa versione si devono al motore 8 cilindri 4.0 turbodiesel, che sviluppa 421 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima, così da spuntare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. In Italia il prezzo di listino della Touareg V8 TDI è di 97.000 Euro.

In rampa di lancio cʼè anche la Touareg R, che avrebbe dovuto essere una delle star del Salone di Ginevra (annullato per colpa del coronavirus, come anche lʼedizione 2021). In questo caso siamo non soltanto nel campo del Suv prestazionale, perché Volkswagen lʼha voluto caratterizzare anche dal punto di vista ecologico. È infatti il primo modello R dotato di trazione ibrida plug-in, con un motore V6 TSI turbo benzina affiancato da un motore elettrico. La potenza complessiva di 462 CV e i 700 Nm di coppia permettono al super Suv tedesco unʼagilità ineguagliabile e abbondanti riserve di potenza in accelerazione.

Anche questa versione di Touareg, col suo look specifico e i cerchi fino a 22 pollici, ha la trazione integrale standard ed è in grado di trainare rimorchi pesanti fino a 3,5 tonnellate. Ma il vero fiore allʼocchiello della Touareg R Hybrid è il fatto di essere il primo modello Volkswagen con sistema di guida assistita Travel Assist attivo fino alla velocità di 250 km orari, 140 orari in modalità 100% elettrica.