14 dicembre 2018 08:55 Volkswagen Touareg, tra le dune come su asfalto Dimostrazione dʼeccellenza del Suv tedesco

Nel mese che si prepara alla Dakar (lʼedizione 2019 parte il 6 gennaio, ormai stabilmente in Sud America), vedere allʼopera sulla sabbia un maestoso fuoristrada fa da gustoso aperitivo. Ma il nome Touareg è già di per sé un programma e il Suv Volkswagen ce ne dà una dimostrazione in questo video che ci arriva dal deserto del Marocco.

La terza generazione di VW Touareg è dʼaltronde la più fuoristradistica di sempre, senza però che abdichi allʼeccellente comfort del suo abitacolo da ammiraglia e alla funzionalità propria dei Suv. In queste immagini vediamo le straordinarie qualità offroad del veicolo, che si avvale della trazione integrale permanente (4Motion Active Control) e ben dieci programmi di guida, di cui quattro specifici per la marcia in fuoristrada: Ghiaia, Sabbia, Offroad Auto ed Expert. Una dotazione di serie su entrambe le motorizzazioni del veicolo.

Non solo, ma nuovo Touareg ha pure le sospensioni pneumatiche, che esaltano la guidabilità nei percorsi più temuti, come la sabbia del deserto appunto. I due motori sono entrambi 6 cilindri turbodiesel di tre litri, che erogano 231 e 286 CV di potenza. Sono però anche efficienti e rispettano lo standard Euro 6d sulle emissioni. Il design rafforza il look 4x4 con il serbatoio maggiorato da 90 litri e la protezione sottoscocca, ma anche dentro lʼabitacolo ci sono grandi qualità.