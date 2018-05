Volkswagen Touareg, in arrivo la terza serie

Dal 2002 a oggi Touareg ha conquistato oltre un milione di clienti nel mondo . Per Volkswagen il primo grande Suv rappresentò allʼepoca una sfida importante: lʼingresso in un segmento nuovo per lei, tanto da condividere progetto e piattaforma produttiva con due altri mostri sacri del segmento: Audi Q7 e Porsche Cayenne . Il successo invece è stato notevole e così oggi si replica con quella che è la terza generazione di Touareg .

Nuovo Volkswagen Touareg si presenta con un design tutto rielaborato, il giusto e inevitabile aggiornamento tecnologico e una qualità dinamica superiore. Tutti i motori e i cambi sono stati rinnovati, ma il colosso tedesco si è riservato mercato per mercato le scelte strategiche: in Italia ad esempio il grande Suv sarà proposto soltanto con due motorizzazioni a gasolio TDI, mentre in altri mercati (la Cina è ormai il principale per il veicolo) ci saranno soluzioni diverse. Spiccano nella dotazione di Touareg III le sospensioni pneumatiche e le ruote posteriori sterzanti, che arricchiscono il bagaglio tecnico del Suv 7 posti di Wolfsburg.