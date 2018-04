Volkswagen presenta il nuovo Touareg a Vinitaly 2018

Tra le pieghe di Vinitaly eco spuntare il nuovo, inebriante, Volkswagen Touareg . È la prima apparizione del Suv premium tedesco in Italia, dopo la premiere mondiale di Pechino. Un omaggio a Verona che è sede da tanti anni di Volkswagen Italia. La terza generazione del Suv di alta gamma debutterà su strada a giugno.

Dal 2002 a oggi Touareg ha conquistato più di un milione di clienti nel mondo. Era una novità per Volkswagen, che segnava lʼingresso in un segmento inedito per lei, ma il successo è stato importante. Oggi la terza serie si presenta con un design tutto nuovo, lʼinevitabile aggiornamento tecnologico e una qualità dinamica superiore: motori e cambi rinnovati, sospensioni pneumatiche ad aria e ruote posteriori sterzanti fanno parte del bagaglio tecnico del nuovo Touareg. Nei sistemi elettronici di sicurezza si aggiunge adesso quello di stabilizzazione attiva del rollio, che assicura un’esperienza di guida piacevole e sicura.