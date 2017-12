Volkswagen Tiguan Allspace, trionfo di spazi

Volkswagen Tiguan diventa extralarge . Si fa più grande, aumenta gli spazi interni e, già che ci siamo, acquista un pacchetto di contenuti comfort da prima della classe. Si presenta così il nuovo Tiguan Allspace , il Suv di segmento D che si allunga fino a 4,7 metri, grazie agli 11 cm in più di passo, e propone la terza di fila di sedili per 7 posti a sedere . Insomma, un poʼ Touareg (il Suv di punta Volkswagen) e un poʼ monovolume Sharan.

Un concentrato di spaziosità e abitabilità che arriva in questi giorni sul nostro mercato. Il nome Allspace già spiega molte cose di questa versione XL di Tiguan, che quanto a lunghezza supera di ben 21,5 cm il modello base. Le famiglie che hanno bisogno di tanti posti a sedere saranno contente, potranno comprare il Suv ma con lʼabbondanza di spazi di un monovolume. E se si viaggia soltanto in due, beh allora abbattendo la seconda e terza fila di sedili si può disporre di quasi 2.000 litri di capacità. Il pratico portellone si apre elettricamente e in modo automatico passandovi sotto il piede, ha un doppio vano di carico e, se proprio non basta, sul tetto corrono due mancorrenti cromati per montarvi un baule supplementare.