Coronavirus, annullato il Salone dell'Auto di Ginevra 2021

Il Salone dell'auto di Ginevra non si terrà neanche nel 2021. Lo hanno stabilito il Comitato e il Consiglio della Fondazione "Salon international de l'automobile" per "cause di forza maggiore come risultato della pandemia di coronavirus". Il "prestito dello Stato di Ginevra non sarà accettato" e "la vendita di GIMS a Palexpo SA è la soluzione preferita", si legge in una nota ufficiale.