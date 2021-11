Volkswagen lancia la Nuova Polo, sempre più grande e generosa

Arriva in questi giorni sul mercato italiano la nuova Volkswagen Polo , rinnovata nel design anche senza darne un colpo dʼocchio immediato, e con equipaggiamenti da sincera prima auto di famiglia. Gamma come sempre molto versatile , che però rinuncia alle motorizzazioni diesel, mentre insiste su quelle ibride a metano , sempre convenienti alla pompa e beneficiarie di 1.500 euro di Ecobonus statale. Tgcom24 è andata a Verona a provare proprio la versione TGI benzina/metano della nuova Polo .

Quel che impressiona è la crescita lenta, graduale e irresistibile dellʼauto. Raffrontandola nel segmento B sembra una spanna sopra le altre per dimensioni e contenuti tecnici. La Polo si espande, nel tempo ‒ 6 generazioni di prodotto in 45 anni ‒ è salita a 4,05 metri di lunghezza, ha una spaziosità interna al top di categoria e si propone sul mercato come una vera piccola Golf. La versione Life che abbiamo provato, secondo dei 4 livelli in gamma, svela i cerchi in lega di nuovo design, i nuovi paraurti e parafanghi, i fari a Led anteriori e posteriori.

Dentro è di serie il Travel Assist con volante capacitivo e digital cockpit, e per la prima volta Volkswagen offre su Polo il Climatronic automatico bizona. Su molte applaudite vetture di segmento C scordiamoci anche di chiederlo al concessionario. Come tutte le vetture che arrivano oggi sul mercato cʼè un sostanziale upgrade dellʼinfotainment, soprattutto per far fronte alle esigenze di connettività. Il MIB-3 Volkswagen non fa eccezione, gratifica gli utenti più giovani e i “navigati” alle tecnologie, cui offre anche comandi touch soffici e intuitivi.

La gamma motori prevede modelli a benzina da 80 CV ai 200 della Polo GTI, che arriverà in seguito. Ma molto amata dagli italiani è la versione TGI benzina/metano, omologata però metano monovalente e non è cosa da poco, perché significa esenzione dal bollo (parziale o totale, dipende dalle regioni), e in più un accesso free alle ZTL. Il motore 1.0 a tre cilindri turbo di questa versione sviluppa 95 CV e appena 160 Nm di coppia massima, ma già a 1.800 e fino a 3.800 giri al minuto. Non è un fulmine, chiaro: da 0 a 100 in 12 secondi e passa, ma ha altri vantaggi: con le sue tre bombole per il gas (capacità totale di 13,8 kg) assicura 350 chilometri con un pieno di metano, al costo di 14/15 euro!

Dʼaccordo, il gas per autotrazione sta aumentando, ma la benzina no? Se poi il metano finisse, la nostra Polo TGI passa in automatico all’alimentazione a benzina, sfruttando il serbatoio da 9 litri di questa. Insomma con circa 30 euro la nostra Polo TGI può fare Milano-Roma, magari in quattro seduti nellʼabitacolo. E grazie alle emissioni di CO2 tra 100 e 105 g/km, rientra pure fra le auto che accedono allʼEcobonus statale, pur non essendo una vettura elettrificata. A listino dallo scorso fine settimana, la nuova Volkswagen Polo costa da 18.700 euro, ma la versione TGI Life costa 20.750 Euro, scontabili a 19.250 euro.

