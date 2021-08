Carattere e charme per la nuova Volkswagen Polo GTI

Nel 1998 esordì quasi per gioco, poi però ha saputo ritagliarsi il suo spazio e la Polo GTI è diventata sempre più presente nelle scelte produttive Volkswagen . Perché dà un tocco in più alla gamma della compatta tedesca e offre agli automobilisti la verve e la frizzantezza della sportività GTI, che ben conosciamo sulla Golf e altri modelli del brand.

La nuova Polo GTI ha lʼassetto sportivo messo a punto appositamente per lei, che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e dona una guida più sportiva. Monta il motore 2.0 turbo benzina da 207 CV e 320 Nm di coppia massima, disponibile già a 1.500 giri, permettendo prestazioni da enfant terribile, come lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e la velocità di 240 km orari! La trasmissione di potenza avviene grazie al cambio DSG a doppia frizione e 7 rapporti, previsto di serie. Come di serie è il sistema di bloccaggio del differenziale XDS, che effettua un intervento frenante selettivo per una maggiore sicurezza in curva.

Il design parte dagli elementi caratteristici della gamma GTI: strisce decorative rosse sulla calandra, prese d’aria con struttura a nido d’ape, cui aggiunge i nuovi fari a matrice di LED IQ.LIGHT, una dotazione di categoria superiore al segmento B di appartenenza. Ma molte cose appartengono alla categoria superiore, come i sistemi di assistenza semi-automatica racchiusi nel pacchetto IQ.DRIVE: Travel Assist, Lane Assist, Front Assist, che gestiscono distanza di sicurezza, velocità, frenata, sterzo e altre funzionalità in grande sicurezza.

Non meno evolute sono le funzioni digitali di bordo, con le soluzioni di connettività, la ricarica wireless degli smartphone e i servizi We. La nuova Polo GTI ha di serie il Digital Cockpit Pro con schermo da 10,25 pollici, che implementa sistemi dʼinfotainment online di ultima generazione (MIB3.1). Arrivo previsto a inizio autunno, prezzi da 26.100 euro.