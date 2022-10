Skoda raddoppia e con Enyaq Coupé iV guarda allʼelettrico sportivo

Sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, Skoda Enyaq Coupé iV

è proposto con due differenti pacchi batteria: da 62 kWh e da 82 kWh

la batteria da 82 kWh accoglie anche un secondo motore elettrico sullʼavantreno

. I due tagli sono abbinati rispettivamente a motori elettrici da 132 kW e 150 kW (questʼultimo pari a 204 CV di potenza). Per la batteria da 62 kWh il motore elettrico è posto sul retrotreno e la trazione è di conseguenza posteriore, mentre, per una trazione a quattro ruote motrici. Nel caso della versione RS, la potenza di sistema sale fino a 220 kW (300 CV!). In base alle versioni, lʼautonomia di marcia con una singola ricarica va da 380 a 560 chilometri.

Vettura di sicuro fascino e di carattere,

Enyaq Coupé iV è offerta in Italia con il tetto panoramico in cristallo di serie

Cruise Control Adattivo

Travel Assist

. Allʼinterno spicca la plancia su più livelli e il grande schermo ad alta risoluzione da 13 pollici in posizione centrale rialzata, mentre nel tunnel centrale cʼè lo spazio per la ricarica induttiva di due smartphone. Nella ricca dotazione standard dellʼelettrica Skoda ci sono anche lʼhead-up display, la telecamera posteriore e il(ACC) con la funzioneper la guida assistita in colonna. Il bagagliaio va da 570 litri ai 1.610 litri abbattendo gli schienali.

Skoda lancia la variante coupé della sua auto elettrica introducendo anche il nuovo allestimento Plus e con i bundle di accessori Clever, Advance e Max.

La forbice di prezzi di Enyaq Coupé iV va da 49.900 euro ai 64.950 euro della RS iV 4x4

. Le prime consegne sono previste allʼinizio del prossimo anno.