Skoda Enyaq iV, prime consegne e 5 stelle per la sicurezza

È stato consegnato a una famiglia norvegese il primo modello di Skoda Enyaq iV . Nessuna sorpresa, il Paese scandinavo è lʼindiscusso leader mondiale per vendite di auto elettriche e la prima vettura Full Electric Skoda vi si troverà a meraviglia. Forte anche del recente conseguimento delle 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza . Adesso, però, Enyaq iV sbarca anche in Italia, con due porte aperte dedicati il 15/16 e 22/23 maggio.

Un Suv per la partenza elettrica di Skoda Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lungo 4,65 metri e con abitacolo a 5 posti, Skoda Enyaq iV è un veicolo funzionale e di grande praticità, con un bagagliaio che arriva fino a 1.710 litri di volume. Dispone delle più avanzate tecnologie del Gruppo Volkswagen, derivate dalla piattaforma MEB su cui il Suv è costruito e sulla quale sono realizzati anche modelli come Volkswagen ID.4 e Audi Q4 e-Tron. In Italia la versione dʼaccesso è Enyaq 50 iV, con batteria da 55 kWh e potenza pari a 148 CV, capace di unʼautonomia di marcia di circa 360 km a batterie cariche. Il prezzo di questa versione parte da 35.950 euro.

Per le varianti con batteria di capacità superiore, identificate dalle sigle 60 e 80, è disponibile la versione Executive, che aggiunge alla ricca dotazione di serie nuovi equipaggiamenti di connettività e sicurezza. La dotazione di serie del livello Executive comprende anche la vernice metallizzata o perlata, il navigatore satellitare con servizi infotainment online inclusi per 3 anni, il volante riscaldabile e il Drive Mode Select per impostare la modalità di marcia desiderata. In Italia il listino del Suv elettrico è già stato fissato: i prezzi partono da 42.300 euro per Skoda Enyaq 60 iV Executive e da 48.450 euro per la Enyaq 80 iV.

Per i clienti più dinamici cʼè poi al top di gamma la versione Sportline iV. Presenta unʼestetica dedicata, ha lʼassetto ribassato e lo sterzo dinamico, gli interni dedicati con sedili ad elevato contenimento e una ricca dotazione di serie. I prezzi di questʼallestimento sono di 44.550 euro e 50.350 euro per le rispettive versioni 60 e 80. Tutte accedono agli ecoincentivi statali che scontano fino a 10.000 euro (in caso di rottamazione) i prezzi di listino.