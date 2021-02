Skoda Enyaq iV, in Italia il promo modello elettrico del brand

Una delle ragioni del successo globale di Skoda sta senza dubbio nella versatilità della gamma. Ci sono modelli in ogni segmento, alimentati a benzina, a gasolio con i classici TDI di provenienza Volkswagen, e anche a metano e gpl. Ma lʼ elettrificazione procede a passo spedito anche in casa Skoda e così ecco la prima Full Electric del brand: Enyaq iV . Da poco a listino in Italia.

Lungo 4,65 metri, il primo veicolo 100% elettrico nella storia di Skoda è un bel Suv dallʼaspetto dinamico e dalla forte personalità, appena più “corto” del grande Kodiak,. Ha un frontale deciso, robusto e dietro conferma tutta la funzionalità delle grandi wagon della Casa, con un bagagliaio superbo da 585 litri, pronto a salire fino a 1.710 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Molto accurati si rivelano gli ambienti interni, con un mix di fibre sintetiche da riciclo e naturali come la lana vergine (40% del tessuto) per assicurare una seduta piacevole con ogni clima. La lana è infatti una delle fibre naturali più assorbenti, ha un effetto rinfrescante, è traspirante e filtra anche le sostanze inquinanti e gli odori.

Skoda Enyaq iV è proposto in Italia in due varianti: 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV con batteria da 82 kWh, entrambi a trazione posteriore. Il primo modello sviluppa la potenza di 132 kW (equivalenti a 177 CV) e il secondo di 150 kW (più di 200 CV), ma nel corso del ciclo di vita dellʼauto saranno proposte altre versioni, come la 80x a trazione integrale e due motori elettrici, che sviluppano una potenza combinata di 195 kW (265 CV). Il modello da 150 kW accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e offre al guidatore un’autonomia massima di 537 km (calcolato secondo il nuovo ciclo WLTP). La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km orari.

Di serie la prima Skoda elettrica vanta il touch screen da 13 pollici, un ambiente connesso agli smartphone Apple e Android, sia via cavo sia wireless e l’assistente vocale digitale Laura. È possibile collegare con il Bluetooth fino a tre smartphone e gestire col wi-fi fino a 8 dispositivi. Per la sicurezza cʼè il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e tante altre funzioni, gestibili anche da remoto. La versione Sportline ha lʼassetto ribassato e cerchi da 20 o 21 pollici, interni con sedili contenitivi e poggiatesta integrati e il volante sportivo multifunzione in pelle a tre razze.

I prezzi di Skoda Enyaq partono da 39.500 euro per la versione 60 iV e da 45.900 euro per la 80 iV. Poi però si può accedere allʼecobonus statale, con fino a 10.000 euro di agevolazione in caso di rottamazione.