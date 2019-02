Skoda Kodiak RS, il Suv con linfa sportiva

In Italia arriva in questi giorni, forte del suo piglio deciso fin dal design della carrozzeria. Skoda Kodiak RS è il primo veicolo del brand a fregiarsi del logo sportivo RS . Sotto il cofano del Suv top di gamma della Casa boema pulsa il motore 2.0 biturbo diesel da 240 CV , manco a dirlo ma è il motore a gasolio più potente mai prodotto da Skoda. Gli è abbinata la trazione è integrale a controllo elettronico e anche le sospensioni sono a controllo elettronico. Ebbene Kodiak RS ha registrato il record di auto a 7 posti più veloce al mondo sul leggendario circuito del Nurburgring : meno di 9 minuti e mezzo per completare il giro!

Eppure questa dinamicità non ha intaccato lʼindole familiare e funzionale del grande Suv, che è proposto sia a 5 che 7 posti. Già il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti è una garanzia di comfort e affidabilità, ma Kodiak RS ha anche di serie i cerchi da 20 pollici e un’esclusiva colorazione metallizzata Blu Race che la caratterizza. Il bagagliaio è fantastico, si va da un minimo di 725 litri, con 5 passeggeri a bordo, a un massimo di 1.960 litri! Gli interni hanno un taglio sportivo, sono in Alcantara/pelle con logo e cuciture rosse a contrasto .

Skoda Kodiak RS vanta il sistema di analisi dei dati Dynamic Sound Boost, mentre per la sicurezza non manca il regolatore di velocità Adaptive Cruise Control (fino a 160 km/h), con regolazione automatica della distanza e funzione di frenata dʼemergenza. Il Suv dispone pure del sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente e del Virtual Cockpit di derivazione Audi, con i servizi Skoda Connect e Infotainment Online. Geniali le soluzioni comfort come gli ombrelli nelle portiere anteriori, la torcia elettrica nel vano bagagli e il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio. In Italia Kodiak RS costa 48.900 euro.