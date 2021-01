Scrambler Ducati, in gamma la nuova 800 Nightshift

Linee essenziali, ma carattere da vendere. Look retrò ma tecnologie allʼultimo grido, non ultima la gamma di motori bicilindrici tutta Euro 5 . Stiamo parlando delle Scrambler di casa Ducati , che nel generale rinnovamento della gamma 2021 di Borgo Panigale si sono ritagliate un posto speciale e adesso si propongono con nuove versioni di cilindrata 800 e 1100 .

Autorevole, possente, con una perfetta ergonomia sella/manubrio. È lʼinedito Scrambler 1100 Dark PRO, nuova moto d’ingresso alla gamma Scrambler Ducati 1100. Proposta nella colorazione “Dark Stealth” e con specchietti tondi e finiture in alluminio spazzolato, si avvale di un raffinato know-how tecnico, con sospensioni Kayaba e freni Brembo. Scrambler 1100 Dark PRO è già disponibile a listino a 12.500 euro. Ma novità ancor maggiori attendono i clienti che scelgono la versione 800 della moto, con la premiere assoluta della Nightshift e ritocchi per le versioni Desert Sled e Icon.

Scrambler Nightshift è una moto dal look minimalista, essenziale, ma che esprime tanta grinta, anche per i toni scuri che la caratterizzano. Sʼispira al mood metropolitano e i colori rimandano alle atmosfere della notte e delle luci artificiali, nelle quali ama muoversi. Ha il manubrio stretto e specchietti in stile café racer, mentre l’assenza del parafango posteriore dà un tocco più aggressivo alla moto, equipaggiata con una nuova sella piatta biposto. Costa 11.000 euro e come tutte le Scrambler 800, anche questa è disponibile in versione depotenziata per chi ha la patente A2.

Per Scrambler Desert Sled MY2021, invece, spicca la nuova livrea “Sparking Blue”, con dettagli rossi e bianchi sul serbatoio e i parafanghi e i cerchi dorati comʼera proprio delle moto da enduro degli anni 80. Più marcati sono i dettagli offroad, con la generosa escursione della forcella da 200 mm a sottolinearne il carattere. Anche per Scrambler Icon MY2021 cʼè una colorazione inedita, ma in questo caso è il classico “Ducati Red” che va ad affiancare il non meno classico “62 Yellow” con telaio nero e sella nera.

Nello speciale motori anche le Scrambler Ducati MY2021