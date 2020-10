Ducati Scrambler, ecco la nuova 1100 Dark PRO

Equipaggiato con il Ducati Traction Control (DTC) e un efficiente impianto frenante Brembo con lʼABS Cornering per garantire la massima sicurezza in curva, il nuovo Scambler 1100 Dark PRO è anche dotato di tre Riding Mode: Active, Journey e City. Significa che può fare più cose, che è la moto giusta per lʼutilizzo fuori porta e metropolitano. Non soltanto un modello di tendenza, ma anche versatile, grazie al motore poderoso da 1.079 cc e 86 CV Euro 5, capace di una coppia generosa fin dai bassi regimi: 88,4 Nm a 4.750 giri/minuto. E con il serbatoio da 15 litri, questo Scrambler dimostra di saper affrontare anche i viaggi più lunghi.

Le sospensioni Kayaba sono utilizzate sia davanti che dietro. Allʼanteriore opera una forcella a steli rovesciati da 45 mm di diametro, mentre sulla ruota posteriore cʼè lʼammortizzatore regolabile nel precarico della molla e in estensione. Entrambi consentono una corsa ruota di 150 mm, per copiare al meglio ogni tipo di terreno, dagli ostacoli cittadini a quelli extraurbani di tipo soft offroad. Il doppio scarico laterale destro e il portatarga basso infondono personalità e compattezza alla moto.

Esteticamente la versione 1100 Dark PRO si distingue dalle “sorelle” 1100 PRO e 1100 Sport PRO sia per il colore nero opaco sia per le parti in alluminio anodizzato naturale. Ma questa è una moto che resta totalmente personalizzabile secondo i gusti e la personalità del suo possessore. In arrivo entro la fine di ottobre nelle concessionarie Ducati, il nuovo Scrambler 1100 Dark PRO è fissato a listino a partire da 12.490 euro.

E alla Polstrada di Bologna arrivano 25 Multistrada 950

Ducati ha consegnato 25 Multistrada 950 al Reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale di Bologna. La Casa di Borgo Panigale fornisce alle forze dellʼordine cittadine queste moto dalla grafica speciale e con dotazioni idonee al servizio pubblico cui sono destinate, occupandosi anche della manutenzione programmata del parco moto. Le 25 Multistrada 950 sono spinte dal motore Testastretta 11° da 937 cc e 113 CV di potenza, dispongono di ABS Cornering Bosch e del Vehicle Hold Control. Sono dotate di manopole riscaldabili, paramotore, di valigie laterali con kit speciale infortunistico e borse interne e di tre lampeggianti a Led.