Renault Twingo E-Tech, la città è il suo habitat naturale

Zitta zitta, la Twingo elettrica si è ritagliata una fetta importante sul mercato delle auto elettriche. In Italia nel 2021 è stata la terza in assoluto: 5.822 immatricolazioni , dietro la Nuova 500 e la Smart . Considerando che in tutto Renault ha venduto nel nostro Paese 8.000 Twingo, significa che tre clienti su quattro hanno scelto la versione E-Tech , dimostrando che il binomio city car e trazione elettrica funziona.

Electric, lʼabito giusto di Twingo Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

E dire che Twingo E-Tech ha ricevuto meno attenzioni pubblicitarie da Renault rispetto alla Zoe, la più venduta (ma anche la più anziana) auto elettrica dʼEuropa, e meno della prossima R5 Electric, molto celebrata perché riporta in auge la storica Renault 5 che festeggia i 50 anni. Tgcom24 ha provato la Twingo E-Tech con batteria da 22 kWh a Roma, probabilmente il suo habitat più naturale. Lʼauto ha i suoi punti di forza nella maneggevolezza, negli ingombri ridotti, che la rendono perfetta per la città e infatti la si guida piacevolmente nel traffico. Si muove con agilità, ha uno straordinario raggio di sterzata di 4,3 metri e parcheggia senza troppa difficoltà. Tutto okay dunque?

Certo che no, su alcune cose bisogna accontentarsi. I vetri posteriori a compasso, ad esempio, suscitano qualche perplessità e il bagagliaio è davvero striminzito, la cui capacità è ulteriormente ridotta dallʼingombro del cavo di ricarica (Modo 3 con presa Tipo 2). Cavo che pure causa qualche effetto negativo: essendo soltanto in AC (corrente alternata) capita dʼincontrare in autostrada le sole colonnine CC, e questo è un problema che andrebbe risolto. Invece su strade urbane non si potrebbe stare meglio, il motore elettrico da 60 kW assicura una marcia fluida, con uno spunto rapido e divertente, tipico della propulsione elettrica, e dispone di unʼautonomia a batterie cariche che non obbliga a una ricarica giornaliera.

Un punto a suo favore. È rassicurante il fatto di non dovere fare sempre attenzione allʼindicatore della carica. In città però cʼè sempre qualche spreco di energia e così i 270 chilometri garantiti sono da prendere con le molle, ma per il nostro uso quotidiano sono più che sufficienti. Se si esce fuori città e si affrontano magari strade più veloci come la Pontina, il comfort di marcia per i 4 passeggeri ammessi resta, certo con qualche fruscio ad una certa andatura, ma lʼenergia scivola via. A moʼ di confronto, la Zoe ha una batteria da 52 kWh e dà una maggiore rassicurazione di non restare appiedati.

Se la Twingo ordinaria è la classica utilitaria, pratica e tutta da sfruttare, Twingo E-Tech è invece unʼauto chic, dotata di colori e un trim premium, di serie ha lʼESP e i sensori fari e pioggia. Già il colore di carrozzeria scelto per il lancio, Arancio molto vivace, dà un tono glamour alla vettura, che poi si esalta con le strisce sulla carrozzeria e i cerchi in lega diamantati bianchi da 16 pollici.

Anche allʼinterno non è una semplice city car, con sedili rivestiti in tessuto/pelle e il sistema multimediale Easy Link con display da 7 pollici e radio DAB di serie. Android Auto e AppleCarPlay accolgono il nostro smartphone a bordo, per un prezzo che parte dai 22.750 euro della versione Life, ma la promozione in atto abbassa il prezzo a 19.350 euro in caso di permuta o rottamazione e con 3 anni di furto/incendio inclusi.