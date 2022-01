Renault lancia in Italia la Megane E-Tech Electric

A distanza di soli 6 mesi dal debutto della versione ibrida elettrica plug-in, Renault lancia sul mercato italiano anche la versione Full Electric della Megane . Entrambe fanno parte della gamma E-Tech , che sta dando linfa alla Casa francese grazie ai modelli Clio e Twingo elettrificati. Con Megane però si fa un passo avanti, siamo nel segmento C, il più competitivo in Europa, nel quale la best-seller compete anche dal punto di vista “caratteriale” con la versione sportiva RS .

Renault Megane E-Tech Electric Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Renault Megane E-Tech Electric è una motorizzazione al 100% elettrica della media francese e propone sul mercato unʼidea di trazione elettrica accessibile. È disponibile con due livelli di potenza del powertrain: il modello dʼingresso prevede la batteria da 40 kWh e il motore elettrico da 130 CV, ma cʼè anche con batteria da 60 kWh e motore elettrico da 220 CV. La ricarica di serie è a corrente alternata fino a 22 kW oppure a corrente continua fino a 85 kW. Potenza a parte, le emissioni sono quindi sempre zero e ciò la differenzia dalla Megane E-Tech plug-in hybrid, che abbina un motore 1.4 benzina accanto a due unità elettriche.

Tre gli allestimenti della Megane E-Tech Electric, che si fa notare anche per la sua generosa connettività, con aggiornamenti gratuiti OTA (over the air) del sistema openR link per i primi 5 anni. Fin dal primo livello Equilibre, lʼauto dispone di serie del sistema d frenata automatica dʼemergenza, del cambio automatico con e-Shifter al volante, della frenata rigenerativa a 4 livelli con palette al volante e del freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold. Spiccano inoltre le maniglie delle portiere a scomparsa, il sistema di apertura/chiusura porte senza mani, il sistema di mantenimento corsia e la telecamera posteriore di parcheggio.

Di serie lʼelettrica francese presenta cerchi da 18 pollici sullʼallestimento dʼingresso e da 20” sugli altri due. In Italia Renault Megane E-Tech Electric è già ordinabile, la forbice di prezzi va da 37.100 a 47.700 euro e, con la soluzione Mobilize Charge Pass, Renault offre lʼaccesso a oltre 260 mila punti di ricarica in 25 Paesi europei. Garanzia standard di due anni sullʼautomobile, ma 8 anni o 160.000 km per la batteria.

Nello speciale motori anche la Renault Megane E-Tech Electric