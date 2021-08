Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid 160

Consumi che diminuiscono del 70 percento Ufficio stampa 1 di 38 Ufficio stampa 2 di 38 Ufficio stampa 3 di 38 Ufficio stampa 4 di 38 Ufficio stampa 5 di 38 Ufficio stampa 6 di 38 Ufficio stampa 7 di 38 Ufficio stampa 8 di 38 Ufficio stampa 9 di 38 Ufficio stampa 10 di 38 Ufficio stampa 11 di 38 Ufficio stampa 12 di 38 Ufficio stampa 13 di 38 Ufficio stampa 14 di 38 Ufficio stampa 15 di 38 Ufficio stampa 16 di 38 Ufficio stampa 17 di 38 Ufficio stampa 18 di 38 Ufficio stampa 19 di 38 Ufficio stampa 20 di 38 Ufficio stampa 21 di 38 Ufficio stampa 22 di 38 Ufficio stampa 23 di 38 Ufficio stampa 24 di 38 Ufficio stampa 25 di 38 Ufficio stampa 26 di 38 Ufficio stampa 27 di 38 Ufficio stampa 28 di 38 Ufficio stampa 29 di 38 Ufficio stampa 30 di 38 Ufficio stampa 31 di 38 Ufficio stampa 32 di 38 Ufficio stampa 33 di 38 Ufficio stampa 34 di 38 Ufficio stampa 35 di 38 Ufficio stampa 36 di 38 Ufficio stampa 37 di 38 Ufficio stampa 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Megane berlina E-Tech Plug-in Hybrid monta due propulsori elettrici, alimentati da una batteria da 10,4 kWh, che lavorano affianco al 4 cilindri 1.6 per unʼerogazione di potenza massima pari a 160 CV. Può viaggiare anche soltanto in modalità elettrica, assicurando in questo caso fino a 50 km nel ciclo misto. L’avviamento avviene sistematicamente in modalità elettrica, così da non sprecare benzina (notoriamente la fase più gravosa sui consumi), riuscendo a contenere in 1,3 litri per 100 km il consumo di benzina. Il cavo di ricarica per presa domestica è fornito di serie.

Renault ha di recente anche rivisitato il restyling della Megane, sia la berlina che la wagon, migliorando inoltre lʼergonomia degli interni e implementando le ultime tecnologie in fatto di connettività e dispositivi di assistenza alla guida. Due gli allestimenti della versione E-Tech Plug-in Hybrid 160: Business e R.S. Line. Il primo già offre di serie il freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold, lʼorganizer del bagagliaio per riporre il cavo, il sistema multimediale Renault Multi-Sense con il display digitale personalizzabile da 10,2 pollici.

Tutto presente anche sullʼallestimento R.S. Line, il più sportivo del lotto, che però aggiunge altre cosette, tra cui lʼEasy Park Assist. La nuova Renault Megane berlina E-Tech Plug-in Hybrid costa da 36.400 euro in versione Business e da 39.150 euro in quella R.S. Line.