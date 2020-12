Renault Clio E-Tech, lʼibrido facile e senza compromessi

Cʼè ibrido e ibrido . Oggi va per la maggiore il cosiddetto ibrido “leggero”, in cui il motore termico non perde mai la sua centralità e lʼauto non marcia se non bruciando combustibile fossile. E poi cʼè lʼibrido “pieno” , dove la marcia in modalità elettrica è più cospicua e il motore termico può anche spegnersi per qualche tempo, lasciando spazio in toto alla batteria. È il caso della Renault Clio E-Tech Hybrid , che Tgcom24 ha avuto lʼopportunità di provare lungamente a Milano.

Cosa ne è emerso? Beh, prima di tutto ne abbiamo scoperto il lato sostenibile ma poi anche quello vivace, perché tra motore 1.6 benzina e i due motori elettrici si sommano 140 CV! E la cosa si vede, anzi la guida della nostra Clio E-Tech è davvero sorprendente. Perché emoziona e ci gratifica al tempo stesso, soprattutto quando schiacciamo il tasto EV per passare in modalità elettrica, e si avverte proprio il passaggio, silenzioso, dal motore benzina che si fa da parte alla batteria. Renault stima che in città questa Clio possa marciare per lʼ80% del suo tempo in elettrico, con grandi risparmi sulla spesa carburante.

È vero! Dopo due settimane di prova e centinaia di chilometri percorsi, tutti in città, sapere dal computer di bordo che siamo attorno ai 19/20 km al litro ci mette col cuore in pace. La soluzione Full Hybrid della nostra Clio è in pratica la vera iniziazione alla guida elettrificata che ci aspetta per il decennio in corso. Ma cʼè anche unʼaltra ragione che motiva a passare, senza ripensamenti, a una soluzione del genere: contrariamente alle versioni E-Tech di Captur e Megane, le cui ricariche della batteria avvengono alla colonnina (plug-in), la nostra Clio E-Tech non ha bisogno di spine né prese. Tutto molto facile da gestire, con la batteria che si ricarica da sé in frenata e poi tocca a noi dare il senso che vogliamo alla nostra esperienza di guida.

Sì perché mai come su unʼauto elettrificata come questa è chiaro il senso delle “Dinamiche di Guida”: dal grande tablet a centro plancia possiamo infatti scegliere la modalità Eco e davvero lʼauto va al risparmio, si mette sovente in EV e fila via con poche gocce di benzina. Ma se passiamo a Sport lo sterzo diventa reattivo e basta una schiacciatina sullʼacceleratore che pensiamo subito: “eccoli i 140 cavalli…”, con uno scatto da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi. Il plus è però nella modalità MySense, perché qui possiamo settare tutto a nostro piacimento, ritagliandoci lʼauto su misura.

I due motori elettrici: uno svolge la funzione di starter/alternatore e lʼaltro è invece integrato nella trasmissione automatica MultiMode. Qui cʼè unʼaltra grande innovazione della Renault Clio E-Tech, perché l’assenza della frizione consente di avviare il motore sempre in modalità elettrica, senza sollecitare il motore termico. Lo sappiamo, il grosso dello spreco di benzina si ha allʼaccensione e, poi, nei continui stop&go, ma qui questo non accade: si parte in elettrico e se si sta sotto i 50 orari e in piano ci sono buone possibilità che il 1.6 a benzina continui a riposare. Grazie alla reattività dei due motori elettrici, però, quando vuole la nostra piccoletta scarica una potenza di sistema di 140 CV.

Uno sguardo al look, perché la Clio E-Tech è distintiva rispetto alle altre Clio. La carrozzeria mostra un bel bianco smaltato con finiture speciali sulla griglia frontale, i sottoporta laterali e sul portellone, con strisce blu elettrico che danno lʼidea dellʼenergia e sono ripresi anche allʼinterno, dove il punto di partenza è lʼallestimento top di gamma Intens. Molto bello il tablet centrale e un posto guida semplice e intuitivo, peccato solo la visibilità posteriore risicata e il retrovisore interno grande che limita un poʼ la visuale davanti. I prezzi di Renault Clio E-Tech partono da 21.950 euro, 25.400 euro la nostra edizione di lancio. Ci sono però gli incentivi statali e del costruttore e così, fino al 31 dicembre, si parte da 17.650 euro.