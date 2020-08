Renault E-Tech, Captur e Megane SW plug-in

Quando si dice il know-how tecnologico. Nel campo dellʼauto elettrica Renault vanta unʼesperienza invidiabile fra i costruttori europei, e non sorprende come la Zoe sia lʼauto elettrica più venduta dʼEuropa . Su scala globale a dominare la scena è Nissan , partner di Renault, con la celebrata Leaf . Ovvio allora rafforzare questi aspetti, e così Renault ha lanciato la gamma E-Tech di vetture elettrificate .

In queste immagini vediamo i modelli E-Tech di Captur e Megane Station Wagon, che sono ibride plug-in, cioè ricaricabili, a doppia alimentazione benzina ed elettrica. Nella gamma E-Tech, però, rientra anche la Clio Full Hybrid, non ricaricabile e forte di 140 CV. Ma andiamo a scoprire meglio Captur e Megane SW “alla spina”, perché già pronti per la commercializzazione. Si tratta di due modelli ad altissima efficienza, capaci di ridurre i consumi medi fra 1,3 e 1,4 litri sui 100 chilometri! La spesa alla pompa scende così a circa 2 euro per fare 100 chilometri. E grazie alle emissioni di CO2 poco sopra i 30 g/km, le due vetture rientrano nella seconda fascia dellʼecobonus (6.500 euro di sconto).

Il sistema di propulsione di Captur e Megane SW E-Tech poggia su un motore 1.6 benzina da 91 CV e su due motori elettrici che, insieme, sviluppano la potenza di sistema di 160 CV. Il motore termico è di produzione Renault, i due elettrici arrivano invece da Nissan e da Denso, entrambi in Giappone. Lʼavvio avviene sempre in modalità elettrica e quindi lʼaccelerazione è bruciante. La frenata rigenerativa è massimizzata grazie alla nuova modalità di guida B Mode, che accresce la capacità di autoricarica della batteria e ottimizza in automatico la velocità, rendendo più fluido il cambio marce grazie alle 15 combinazioni possibili.

A emissioni zero le due Renault E-Tech hanno unʼautonomia di marcia di circa 50 chilometri nel ciclo misto e 65 km in quello urbano. Le batterie ad elevata efficienza sono fornite da LG Chem, mentre Hitachi provvede alle batterie della Clio E-Tech. La nuova Renault Captur Plug-in Hybrid costa da 32.950 euro per lʼallestimento Intens ed è pronta per la commercializzazione, la Megane Plug-in Hybrid arriverà invece a inizio autunno.

La gamma E-Tech di Renault Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello speciale motori anche le nuove Renault Captur e Megane SW E-Tech