Renault Zoe, in giro per Roma nellʼEarth Day

Non ci capiterà più unʼoccasione così (fortunata? sfortunata?), quella di girare per Roma tra strade deserte che esaltano la bellezza e la grandiosità della città. Abbiamo potuto farlo grazie a Renault , con tanto di autodichiarazione per motivi di lavoro, che nella Giornata dedicata alla Terra ‒ il 22 aprile ‒ ci ha messo a disposizione la Nuova Zoe .

Nel silenzio della capitale in questi giorni di emergenza coronavirus, veramente Eterna, la city car elettrica è proprio lʼauto adatta, la più giusta per muoversi. È forse unʼabitudine che dovremo imparare a coltivare tutti quando torneremo a spostarci nelle nostre città, tutte storiche, bellissime, da proteggere partendo dalla lotta alle polveri sottili. Renault Zoe è quindi una chance, non sciupiamola passata lʼemergenza, certo guardandoci attorno, ai tanti altri costruttori che producono le loro auto elettriche. Ma da 8 anni, con 180 mila unità vendute, la city car francese è lʼauto elettrica best-seller dʼEuropa.

Verso la fine dello scorso anno, Renault Zoe è stata rinnovata. Ha un motore elettrico R135 con potenza di 100 kW (136 CV) e una batteria potenziata da 52 kWh (prima era da 40 kWh), che aumenta lʼautonomia fino a 395 chilometri con una sola ricarica. E si capisce come si vada molto oltre le esigenze di guida quotidiana. Inoltre la francesina dispone ora di una nuova modalità di marcia “B Mode”, che la rallenta in modo accentuato per accrescere sicurezza e silenziosità nelle stradine strette e nei vicoli di Roma.

Altra novità che rende la city car Renault sempre aggiornata con le tecnologie più evolute è la possibilità di ricarica a corrente continua. Invece su una colonnina DC da 50 kW recupera in soli 30 minuti l’energia sufficiente per percorrere altri 150 chilometri. Insomma lʼauto è fruibile pienamente e, grazie alla funzione “EV Route Planner”, ci indica anche l’itinerario del viaggio con i punti di ricarica più adatti.

Allʼinterno dobbiamo dire che Nuova Zoe è comoda soprattutto per chi guida, il driver display da 10 pollici HD è dʼalta gamma, come pure il sistema multimediale Renault Easy Link. La connettività farà contenti i compagni di viaggio, ma dietro si sta giusti in due, anche se la spaziosità nella parte posteriore è aumentata rispetto a prima. Ottimo invece il vano portabagagli da 338 litri. I prezzi della nuova Renault Zoe partono da 25.900 euro, ma questa è unʼauto da ecobonus secco di 6.000 euro e quindi si scende sotto i 20 mila.