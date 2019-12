Nuova Renault Zoe, più efficiente e super autonomia

Per la best-seller a zero emissioni della Casa francese siamo già alla terza generazione e lʼevoluzione, a 7 anni dal debutto, è radicale. Sia nel design degli esterni che di quelli interni, con posto guida e plancia totalmente rinnovati, ma soprattutto per lʼefficienza della propulsione elettrica. Nella gamma di Renault Zoe, accanto alla versione da 80 kW, arriva infatti la più potente da 100 kW (136 CV) e, soprattutto, dotata della nuova batteria da 52 kWh a corrente continua. Rispetto alla ricarica a corrente alternata, la nuova soluzione consente di recuperare in 30 minuti lʼenergia sufficiente per fare 150 chilometri.

Una sosta in autogrill ci dura anche di più, se ci facciamo caso. E a batterie cariche, la nuova Zoe riesce a fare quasi 400 km, andando ben oltre le esigenze di mobilità cittadina che, di solito, riteniamo importante per unʼutilitaria. Nuova Renault Zoe elimina ogni timore legato alle ricariche e le gite fuori porta possono essere affrontate con serenità. Cʼè anche una funzione in più, si chiama “B Mode”, e con questa la vettura rallenta in modo più deciso e il pedale del freno quasi non serve più. Il rinnovamento degli interni include il nuovo display da 10 pollici in HD, il sistema multimediale Easy Link, il freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold.

Niente male il bagagliaio da 338 litri, molto più di quanto offra la media di segmento A. Per acquistare lʼauto elettrica, non cʼè forse momento migliore oggi in Italia: con i 6.000 euro di ecobonus statale in caso di rottamazione e gli incentivi regionali (8.000 euro in Lombardia, ad esempio), il listino di Renault Zoe che parte da 25.900 euro scende a 11.900! Cui aggiungere poi il noleggio della batteria, a partire da 74 euro al mese per 7.500 km/anno, 84 euro per 10.000 km e via via a salire 10 euro ogni 2.500 km. Un modo per adattare il costo all’utilizzo reale dellʼauto.