Nuova (500)RED: audace, elettrica e in lotta contro le pandemie

La partnership tra Fiat e RED ‒ lʼorganizzazione no profit fondata 15 anni fa dal frontman degli U2 Bono Vox insieme a Bobby Shriver ‒ ha prodotto la Nuova (500)RED . Lʼauto al 100% elettrica costruita a Mirafiori diventa così ambasciatrice del messaggio “protect the planet and people”, che la fondazione porta avanti per la lotta contro lʼAids e le pandemie, ed è la prima auto al mondo col il marchio (RED) .

La serie speciale Nuova (500)RED è disponibile sia per la carrozzeria berlina che cabrio, in arrivo proprio questo fine settimana nelle concessionarie Fiat. Ci saranno le versioni RED anche di 500X e 500L, oltre che della 500 Hybrid, nel lotto il modello più economico. Se il rosso fuoco di carrozzeria è il marchio esterno dellʼauto, anche gli interni giocano sullo stesso colore, con il sedile del guidatore rosso a contrasto con gli altri tre sedili passeggeri neri. Una scelta che richiede una forte personalità, quella che non difetta alla vettura svelata nel corso dellʼinaugurazione di Casa 500 e La Pista 500, ma altrimenti non sono escluse le opzioni dei sedili tutti neri o tutti rossi.

Unʼauto che ama le sfide la Nuova (500)RED, perciò dotata di un filtro dellʼaria ad azione altamente efficace (>99,9%) contro virus e batteri, in sintonia con la funzione di RED per sconfiggere le pandemie. Inoltre allʼacquisto dellʼauto è compreso un Welcome Kit con dispenser per gel disinfettante e la cover chiavi dedicata. Gli interni mostrano la fascia plancia e i rivestimenti realizzati utilizzando il filato Seaqual, che deriva dalla plastica recuperata negli oceani. Basata sulla versione Dolcevita, la Nuova (500)RED è disponibile in due versioni: con potenza da 70 kW e autonomia fino a 190 km; da 87 kW e autonomia fino a 320 km.

Le Nuove (500)RED elettriche costano da 28.800 euro la berlina e da 31.800 la cabrio. La (500)RED Hybrid con motore 1.0 benzina Mild Hybrid 70 Cv è disponibile anche in altri colori e prezzi da 19.150 euro. Il finanziamento FCA Bank è naturalmente unʼopzione dʼacquisto interessante, con rate mensili da 159 euro e ben due anni di ricariche incluse (corrispondenti a circa 2.000 kW), grazie al pacchetto di F2M e-Solution incluso.

