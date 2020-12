Peugeot Nuovo 3008 a caccia della vetta di categoria

La gamma motori è stata ammodernata e ottimizzata: ci sono tre benzina, ma lʼofferta a gasolio si dimezza (da due a uno), mentre le varianti ibride plug-in sono due: 225 CV a trazione posteriore e 300 CV a trazione integrale. Tgcom24 ha provato una “normale” motorizzazione PureTech turbo benzina, efficiente e prestante il giusto ‒ 130 CV ‒ e dotata di un bel cambio automatico a 8 rapporti. Volendo cʼè comunque il classico cambio manuale 6 marce, per unʼofferta basic che si accompagna proprio a questo 3 cilindri turbo di soli 1,2 litri e trazione anteriore. E già questo significa peso inferiore e meno consumi, in più cʼè lo Start&Stop standard.

La Nuova Peugeot 3008 si rinnova nel look e assume unʼidentità più forte, di certo originale nel segmento C-Suv. Parte del merito va allʼartiglio verticale luminoso che è ormai il marchio di fabbrica dei nuovi modelli del Leone. Non ci sono più i fendinebbia classici, sostituiti dalla nuova funzione “Modalità Nebbia”, e i gruppi ottici posteriori hanno effetto 3D. Nuova è pure la calandra a scacchiera e lʼopzione Black Pack per la carrozzeria. Allʼinterno spicca il rinnovato i-Cockpit, con touch screen da 10 pollici e ampie funzioni di connettività. Inediti anche i rivestimenti dei sedili. Sei gli allestimenti: GT e GT Pack, Allure e Allure Pack, Active e Active Pack.

Per un restyling di qualità servono i giusti equipaggiamenti e la nuova 3008 non si fa mancare niente. Debutta il Night Vision (raro fra i C-Suv), una benedizione per la guida di notte, perché permette di guardare sullo schermo gli oggetti in lontananza che non vediamo a occhio nudo. Davvero di grande aiuto. Ovviamente cʼè lʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e i vari ausili che consentono di rispettare il livello 2 di guida autonoma.

Il motore del nostro modello è il più piccolo fra quelli in dotazione, ma chi non avesse intenzioni “bellicose”, cioè di usare il Suv come un fuoristrada, troverà in questo una soluzione equilibrata: motore piccolo ma scattante, guida facile, un Suv molto cittadino ma confortevole se serve per viaggi più lunghi. Pecca un poʼ in ripresa e non è particolarmente progressivo, ma in gamma Peugeot ha comunque un potente 180 CV benzina e il diesel 130 CV. Dalla sua ha il listino che parte da 29.000 euro, la versione con cambio automatico costa 2.000 euro in più, stesso prezzo della versione Diesel ma con cambio manuale.