Il ritocco leggero di Peugeot 3008, il Suv dei successi

Peugeot non si ferma più . Ha appena lanciato il nuovo 2008 , si appresta a definire il restyling della 308 e ieri ha voluto svelare la nuova 3008 . Sempre in attesa di completare la fusione con FCA , dalla quale nasceranno i nuovi modelli della costellazione Stellantis .

Forte di un successo straripante tra i Suv di fascia media, la 3008 è stata venduta dal 2016 a oggi in 800 mila unità (di cui 80 mila in Italia) e nel 2017 ha ottenuto lʼambito riconoscimento di “Car Of The Year”. Ragion per cui il nuovo modello ha subito soltanto un leggero maquillage estetico, senza stravolgimenti. Ecco allora il frontale appena ritoccato, i nuovi fari posteriori Full LED e unʼinedita opzione “Black Pack”. Nel paraurti sono state inserite prese dʼaria laterali nere lucide, mentre al posto dei fendinebbia ecco lʼinnovativa “Modalità Nebbia”, una funzione specifica dei proiettori Full LED che riduce lʼintensità degli anabbaglianti quando vengono attivati ​​i fendinebbia posteriori.

La versatilità è il punto forte della nuova Peugeot 3008. È offerta a listino con due versioni plug-in hybrid, oltre a motori diesel e benzina, e anche con le due o le quattro ruote motrici. Allʼinterno ci sono molte novità, come il nuovo i-Cockpit, dotato ora di Head-up Digital Display da 12,3 pollici e di uno schermo touch da 10 pollici ad alta definizione. Tra le dotazioni di sicurezza ci sono il Night Vision, il Visiopark con telecamere anteriori e posteriori a 360 gradi, lʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop&Go (sui modelli con cambio automatico EAT8) e la frenata automatica dʼemergenza attiva dai 5 ai 140 km orari.

Diamo uno sguardo alle motorizzazioni. Ci sono le due ibride ricaricabili Hybrid4 300 e-EAT8, con trazione 4x4 e 300 CV di potenza forniti dai due motori elettrici in aggiunta al termico benzina, e la Hybrid 225 e-EAT8 a due ruote motrici e 225 CV di potenza di sistema ma con un solo motore elettrico. A benzina si parte col 3 cilindri turbo da 1,2 litri e 130 CV, proposto sia con cambio manuale che automatico a 8 rapporti EAT8, e si arriva al 4 cilindri 1.6 da 180 CV solo con cambio EAT8. Lʼofferta diesel poggia sul 4 cilindri 1.5 BlueHDi da 130 CV ed entrambe le opzioni di cambio.

Tutta la gamma di nuova Peugeot 3008 dispone della connettività estesa ai sistemi operativi Apple e Android e, a richiesta, del sistema di ricarica wireless per lo smartphone. Due prese USB sono disponibili per i passeggeri di seconda fila e al top dell'offerta audio cʼè lʼimpianto Focal hi-fi da 515 Watt. Le prenotazioni del Suv scattano da ottobre, le prime consegne sono previste a gennaio 2021.