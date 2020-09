La futura Fiat Punto nascerà dalla piattaforma PSA

Impariamo subito il nome: Stellantis . Si chiamerà così il gruppo ‒ ma sarebbe meglio dire colosso ‒ che nascerà dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Société Anonyme . Dalla loro avranno una marea di marchi, tutti con la loro specifica personalità, ma metteranno insieme piattaforme produttive (e stabilimenti in giro per il mondo), motori e tecnologie. Il primo prodotto di Stellantis? La futura Punto .

Lʼindiscrezione arriva da Automotive News Europe, il più autorevole magazine dedicato al mondo dellʼauto. FCA da anni non fa una vettura di segmento B come si deve, e la Punto fu regina del segmento in Europa, mentre PSA sforna oggi la Peugeot 208, la Citroen C3 e lʼappena rinnovata Opel Corsa. La prossima generazione della Punto nascerà su questo pianale, ma quanto a look non è dato sapere a chi assomiglierà. Va detto che le tre “rivali” hanno ognuna una propria identità e si rivolgono a target differenti, mentre la nuova Fiat dovrà riconquistarsi i clienti perduti.

La piattaforma del Gruppo PSA che sarà utilizzata per la Punto è la CMP, sigla che sta per “Common Modular Platform” nome che spiega lʼampia modularità dei prodotti che è possibile assemblare su questʼunico pianale. Dʼaltronde le economie di scala sono sempre state lʼossessione di Marchionne, e lʼerede Manley si muove allʼinterno di queste: FCA cerca sinergie e in PSA le ha trovate, anche per quanto riguarda la trazione elettrica, visto che sia la 208 che la Corsa già oggi sono offerte sul mercato con versioni a emissioni zero.

Il punto a sfavore? Difficile che la futura Fiat Punto sia prodotta in Italia, a Melfi come in passato o altrove. Sempre secondo Automotive News Europe, i siti candidati dovrebbero essere quello polacco di FCA a Tychy, dove oggi si producono la Fiat 500 e la Ypsilon, o quello spagnolo di Saragozza dove si produce la Opel Corsa.