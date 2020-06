Opel Corsa-e, full electric per tutte le tasche

Un intrigante invito a scoprire, e magari a convertirsi allʼauto elettrica, arriva da Opel e dalla sua Corsa-e . Lʼultima generazione della best-seller tedesca è infatti disponibile anche in una variante al 100% elettrica, proposte per tutti e tre gli allestimenti: Edition, Elegance e GS Line .

Con il rinnovo degli incentivi statali (ecobonus) per il prossimo biennio, la compatta 5 porte Opel diventa unʼauto da prendere in considerazione. Perché con i suoi 337 chilometri di autonomia a batterie cariche, Opel Corsa-e sembra proprio lʼauto giusta per il segmento più mass market dʼItalia, quello B. È una full electric, dunque non ha motore termico e il propulsore elettrico da 100 kW (136 CV) azzera le emissioni nocive. Sfrutta le sinergie allʼinterno del gruppo PSA (in cui Opel è confluita), dove cʼè già lʼelettrica Peugeot e-208. Brillante e ottimamente accessoriata, Corsa-e accelera da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi e ha dotazioni di categoria superiore.

Tutti gli allestimenti hanno di serie la telecamera frontale che riconosce i segnali stradali e la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti. Tra gli altri contenuti, il mantenimento della corsia di marcia, il sistema di prevenzione dei colpi di sonno, i fari adattivi IntelliLux LED (optional), mentre standard è la connessione con gli smartphone Android e Apple e i nuovi servizi di Opel Connect. Questi ultimi includono funzioni utili come la Navigazione real time e lʼassistenza stradale tramite eCall. Il quadro strumenti standard è digitale a colori con schermo da 7 pollici.

E veniamo ora allʼofferta “intrigante” sul mercato italiano. Lʼecobonus di 6.000 euro previsto per le auto elettriche (in caso di rottamazione) viene ampliato dal bonus aggiuntivo Opel di 5.000 euro, per una riduzione del prezzo di listino che arriva a ben 11.000 euro. A conti fatti, la Corsa-e è offerta a partire da 20.900 euro.

Nello speciale motori anche la Opel Corsa-e