Nuove sfide, Volkswagen lancia T-Roc Cabrio

Unʼauto alternativa, decisamente originale e lifestyle, dotata di telaio rinforzato e assetto alto, tipico dei Suv. Però è anche una decappottabile a 4 posti dal look imponente, la cui capote in tessuto ad azionamento elettrico può essere aperta o chiusa in soli 9 secondi e fino alla velocità di 30 km orari. Oltre al parabrezza rinforzato, la T-Roc Cabrio ha pure un innovativo sistema di protezione antiribaltamento, esteso dietro i sedili posteriori. Discreto il bagagliaio: 280 litri di capacità. È proposta in due allestimenti ‒ Style e R-Line ‒ con caratteri specifici nel verso dellʼeleganza la prima e della sportività la seconda.

Per il lancio avvenuto lo scorso fine settimana, Volkswagen ha previsto due motorizzazioni benzina da 115 e 150 CV, la primo a 3 cilindri 1.0 e la seconda una potente 1.5 turbo. I cambi sono manuale o a doppia frizione DSG, e tutte le versioni sono a trazione anteriore. Nella dotazione di sicurezza sono di serie il Front Assist e il Lane Assist, la Frenata dʼemergenza automatica e la spia della stanchezza del guidatore. A richiesta i sistemi Digital Cockpit e lʼinfotainment Discover Media con connessione dellʼambiente interno. I prezzi della T-Roc Cabrio partono da 29.900 euro.

Nello speciale motori anche la Volkswagen T-Roc Cabrio