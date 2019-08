Idee originali 19 agosto 2019 08:40 Volkswagen inventa su base T-Roc il crossover cabrio Avrà trazione anteriore e solo motori benzina

Sarà una delle novità più attese del Salone auto di Francoforte, tra poco più di un mese. È la Volkswagen T-Roc Cabriolet, un modello sicuramente originale e innovativo, a trazione anteriore e con due motorizzazioni a benzina. È ancora allo stadio di concept car, ma lo sviluppo è in fase avanzata ed è probabile che il gruppo tedesco mandi in produzione la nuova decappottabile a inizio 2020.

Lʼaspetto innovativo è evidente. Se prima le cabrio prendevano le mosse dalle coupé, cioè da auto sportive con assetto e baricentro bassi, adesso tocca ai Suv come T-Roc subire la configurazione di una variante cabrio. Significa assetto più alto, doti meno stradali e più da fuoriporta, un look chiaramente stravolto. Il concorrente diretto è la Evoque Cabrio, ma Volkswagen si porta dietro un know-how generalista che dovrebbe posizionare la T-Roc Cabrio a livelli più accessibili. La capote sarà in tessuto, ad azionamento elettrico, e potrà essere aperta o chiusa (in soli 9 secondi!) anche in movimento, fino alla velocità di 30 km orari.

Sul suo inedito crossover cabrio Volkswagen annuncia lʼinnovativo sistema di protezione antiribaltamento, esteso dietro i sedili posteriori. Il veicolo è inoltre dotato di telaio e parabrezza rinforzati, come anche di altre modifiche strutturali per accrescerne la resistenza. Due le motorizzazioni: 3 cilindri 1.0 da 115 CV e 4 cilindri 1.5 da 150 CV, per i cambi non manca lʼopzione per il doppia frizione DSG.