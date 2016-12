19 luglio 2016 08:30 Evoque Cabrio, convertibile per tutte le stagioni Trazione integrale e capote in tela

Land Rover premia la gamma Evoque, che compie 5 anni ed è diventata la più venduta della sua produzione, con quella che definisce la “Convertibile per Tutte le Stagioni”. Un modo per dire che la Range Rover Evoque Cabrio va bene sì per la bella stagione (convertibile sta per coupé/cabrio), ma se in autunno/inverno volete andare in montagna sappiate che la vettura ha lʼassetto di un Suv e le stesse doti off-road di una qualsiasi Land Rover.

Una sfida da far tremare i polsi. Perché un Suv cabriolet a trazione integrale non è proprio nei primi pensieri di chi vuole acquistare unʼautomobile. Ma è proprio questʼoriginalità il punto forte della Evoque Cabrio, che sul mercato è un unicum, un crossover piacevole da guidare col tetto aperto pur avendo lʼassetto alto da terra dei fuoristrada, che tra le sue qualità annovera persino una capacità di guadare corsi dʼacqua profondi 50 cm! La capote in tessuto può essere aperta o chiusa in soli 18 secondi, e anche in movimento fino alla velocità di 48 km/h. Ha poi le dotazioni di sicurezza specifiche di una decappottabile, come il Roll-Over ‒ barre antiribaltamento ‒ che si attiva in casi dʼemergenza in meno di un decimo di secondo.